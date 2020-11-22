«صحة دبي» تجري فحوص «كوفيد - 19» للأطفال عن طريق اللعاب

دبي (الاتحاد)

اعتمدت هيئة الصحة بدبي طريقة أخذ عينة من اللعاب لفحص كوفيد - 19 بدلاً من مسحة الأنف، وجرت وفق ذلك جميع الفحوص المخبرية التي تقوم بها «الهيئة» في مختلف مراكز الفحوص التابعة لها.

واعتمدت «الهيئة» الطريقة الجديدة للأطفال ما بين (3 - 16) سنة، استناداً للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة والبروتوكولات التي خلص إليها شريكها الاستراتيجي المتمثل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي أكدت إمكانية الاستدلال على وجود فيروس كورونا من عدمه من خلال فحص عينة من اللعاب. وستوفر هذه الخطوة طريقة أكثر راحة لفحص «كوفيد - 19» للأطفال، وستزيل الإزعاج الناتج عن مسحات الأنف.

وشملت هذه الدراسة البحثية 476 طفلاً قدموا لمراكز الرعاية الصحية الأولية بدبي، لإجراء فحص «كوفيد - 19»، جُمعت منهم عينات اللعاب، إلى جانب مسحة الأنف، ثم تم فحص العينات للكشف عن فيروس «كوفيد - 19» في مختبرات هيئة الصحة بدبي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن اللعاب يمكن استخدامه للكشف عن الحمض النووي الريبي للفيروس بحساسية تبلغ 87.7% ونوعية 98.5%. وقد كانت القيم التنبؤية الإيجابية والسلبية لفحص اللعاب 92.25 و97.6% على التوالي. وتُظهر هذه النتائج أنه يمكن استخدام اللعاب كعينة تشخيصية للكشف عن فيروس «كوفيد - 19». وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي: «إن الهيئة تعمل جاهدة وبحرص شديد على تسهيل جميع إجراءات وطرق الفحوص المخبرية لـ(كوفيد - 19)، لمساعدة أفراد المجتمع على إجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم».

وقالت الدكتورة حنان السويدي، الباحث الرئيسي المشارك للدراسة وأستاذ مساعد في طب الأسرة في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «توضح هذه الدراسة أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية التي تساعد على القيام بمثل هذه الدراسات ودفع عجلة البحث العلمي».