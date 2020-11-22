دبي تستضيف «الأمراض الجلدية والتجميل» 10 ديسمبر

دبي (وام)

تستضيف دبي يومي 10 و11 ديسمبر المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2020» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي.

ويشارك في المؤتمر - الذي يقام بفندق «انتركونتيننتال فيستيفال سيتي» - ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كجزء من برنامج العطاء الذي أطلقه مؤتمر «ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر حوالي 800 طبيب ومتخصص، بالإضافة إلى نحو 3000 مشارك افتراضي من مختلف قارات العالم.

وقال الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية رئيس المؤتمر، إن هذا الحدث يعقد في ظل تحديات جمة طبية وتنظيمية ومالية للقطاع الطبي والصحي على مستوى العالم في ظل جائحة «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أنه ستتم مراعاة كافة الإجراءات والإرشادات الحكومية بخصوص المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية الموصي بها من دائرة السياحة والتسويق التجاري وحكومة دبي. وأوضح أن المؤتمر سيناقش كذلك آخر مستجدات طب الأمراض الجلدية وطب التجميل ومقاومة الشيخوخة وسيتم خلاله عقد ورش عمل وبرامج علمية متنوعة، بمشاركة عدد من الكفاءات والخبرات في العالم.