أبوظبي تراجع تصاميم شبكات صرف الأمطار

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري مشروعاً لمراجعة المعايير التصميمية لشبكات تصريف مياه الأمطار، حيث طرحت مؤخراً مناقصة لتنفيذ المشروع والمجال مفتوح أمام الشركات للتقديم على المناقصة حتى العاشر من الشهر المقبل.

وتعمل البلدية على تعزيز المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والتطوير فيما يخص مشاريع شبكات صرف مياه الأمطار، والاستفادة من أفضل التجارب الخاصة بالنواحي الفنية والإدارية والتجارب البيئية المتعلقة بمياه الأمطار، ضمن خطة مدروسة ومطبقة وفقاً لأعلى المعايير العالمية المستدامة.

وأعلنت البلدية إنجازها لمشروع تعزيز وتأهيل شبكة صرف مياه الأمطار في البر الرئيسي استعدادا لموسم الأمطار للعام الحالي، ووضعت خطة متكاملة لحالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، وتوفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع حالات ودرجات الطوارئ، وتشمل هذه المعدات مضخات ديزل وكهربائية، صهاريج سحب مياه، ومولدات كهربائية، بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية، وبالوقت ذاته حماية المرافق العامة وأصول البلدية والطرق، وضمان تصريف سريع وآمن لمياه الأمطار.

وتقوم البلدية بصيانة دورية لشبكات ومصبات ومحطات صرف مياه الأمطار، وتكثيف هذه الأعمال قبل حلول المواسم المطرية، وقيام الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة صرف مياه الأمطار في البلدية بزيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، حيث يتم التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، ويتم تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر، وتوجيه مقاولي الصيانة والتشغيل لشبكة صرف مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي للاستعداد لحالة الطوارئ المتوقعة، والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى أثناء الهطولات المطرية، على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

القدرة الاستيعابية

وبشأن المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار أكدت البلدية، أنها أنجزت مؤخراً مشروع الأعمال المتفرقة لشبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة البر الرئيسي (1)، التي تشمل مدن: المصفح، والمقطع، وبني ياس، ومدينة شخبوط، ومدينة محمد بن زايد، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 45.390.150 درهماً، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار في هذه المناطق. وتضمن المشروع جميع أعمال الإنشاء والصيانة والإصلاح والترميم، وإعادة إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في منطقة البر الرئيسي (1)، بما في ذلك الأنابيب، ومحطات الضخ، وما يتعلق بها من أعمال ميكانيكية وكهربائية، والأعمال الإلكتروميكانيكية لمحطات الضخ، وكذلك استكمال شبكات تصريف مياه الأمطار مع محطات الضخ الضرورية.

الظروف التشغيلية

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المشروع يأتي ضمن توصيات ومخرجات مشروع المخطط العام لتصريف مياه الأمطار، الذي يوفر الأعمال المطلوبة الهادفة إلى تحسين الظروف التشغيلية للنظام القائم وتلبية متطلبات التنمية تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.

ودعت البلدية جميع أفراد المجتمع إلى التواصل خلال موسم الأمطار عبر أرقام الطوارئ المتاحة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار، من خلال الخط الساخن.