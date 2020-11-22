2000 طن الإنتاج السنوي للمزارع السمكية في دبا الفجيرة

الفجيرة (وام)

بلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية الثلاث في مدينة دبا الفجيرة السنوي نحو 2000 طن سنوياً، وتضم مجموعة من الأنواع المستزرعة وهي المحار وأسماك البلطي والهامور والسيباس والسبريم، والتي تمثل أحد الحلول المهمة في مواجهة التحديات المستمرة لمخزون الثروة السمكية، يهدف إنشاء هذه المزارع إلى استدامة الثروة السمكية في الدولة لتعزيز أهداف تحقيق الأمن الغذائي عن طريق عمل المحميات الطبيعية، التي تمثل موائل مهمة للثروة السمكية وتنميتها بمشاريع استزراع المرجان وإسقاط الكهوف الإسمنتية، والتي وصل عددها إلى 200 ضمن مشاريع الإسقاط للكهوف في مياه البحر، إضافة إلى مشروع نقل أمهات المرجان من المناطق الخطرة، واستزراعها في المناطق المحمية.

وتسعى بلدية دبا الفجيرة من خلال تطبيق التشريعات التي وضعتها الدولة لحماية المخزون عن طريق الرصد والمراقبة وتطبيق العقوبات على الممارسات الخاطئة في الصيد بجانب فتح المجال لممارسة أنشطة الاستزراع السمكي.