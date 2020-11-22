شرطة أبوظبي: وعي أولياء الأمور ضرورة لحماية الأبناء

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المقدم سيف علي الجابري رئيس قسم توعية المجتمع بإدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، أهمية دور أولياء الأمور في حماية الأطفال؛ كونه يعد مهماً جداً ورئيسياً في التوعية، لافتاً إلى أن ثقافتهم مهمة جداً، إذ تقتضي الضرورة الثقافة في هذا المجال، وهو مجال الأمن والسلامة ومجال مكافحة الحرائق، والمجالات المرتبطة بسلامة الطفل، إضافة إلى الإسعافات الأولية، لافتاً إلى أننا في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفي هيئة الدفاع المدني نقدم دورات مجانية لكافة الجمهور ودون مقابل، وذلك بهدف توعية وتثقيف الجمهور.

وأضاف: كما أن الفترة الحالية تشهد تطوراً كبيراً في التكنولوجيا، لافتاً إلى أن الدراسة عن بُعد بالنسبة للجامعات، فكيف هو الحال مع الثقافة العامة، إذ يمكن الدخول إلى أي قناة وأي وسيلة وأتثقف من هذه الأمور وأطبقها في البيت، مضيفاً: لا نريد أن نصل إلى مسألة وقع الفأس في الرأس، وساعتها لا ينفع اللوم والندم، مشيراً إلى أن أولياء الأمور لهم دور كبير في الثقافة، فهم من يثقفون ويوعون أنفسهم وأبناءهم أيضاً.

وتابع: إن التوعية مهمة ولكن يبقى الأهم، منها اتباع التدابير والأساليب الوقائية، مؤكداً أن التوعية لا تكفي من دون اتخاذ الإجراء، مدللاً على ذلك بمثال عدم توعية الطفل بعدم فتح النافذة في حال كانت النافذة مفتوحة، كذلك هو الحال مع الشرفة في حال كانت مفتوحة، وأسهل ما يمكن على الطفل فتحها ودخولها وعدم ركوب الحاجز والحاجز هو نفسه صغير، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة التوعية، مع اتخاذ التدابير التي تمنع الأطفال من المغامرة أو الفضول لفعل الشيء.