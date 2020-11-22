«إقامة دبي» تتعاون مع جمعية المدققين الداخليين

دبي (الاتحاد)

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وفداً من جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، برئاسة عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، وكان في مقدمة مستقبليهم اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن المستشار المالي في إقامة دبي، وعدد من المسؤولين في كلا الجهتين. وجاءت هذه الزيارة لمناقشة سبل التعاون وتوطيد العلاقات بين الجهتين.

وجرى خلال اللقاء تكريم إقامة دبي من قبل الجمعية نظير جهودها المتميزة ومساهماتها القيمة على مدار الأعوام في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة والتنافسية، وكونها تمتلك منظومة في التدقيق الداخلي تضم كوادر بشرية مؤهلين يمتلكون مهارات عالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وعبر اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي خلال اللقاء عن سعادته بهذا التكريم وبجهود جمعية المدققين الداخليين لمسيرة التميز والريادة والارتقاء بمستويات عالمية لمسيرة مهنة التدقيق الداخلي. مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت لها نظرة استشراف للمستقبل مكنتها من الاستعداد مسبقاً للاعتماد على أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي وتطبيقها في منظومة العمل الحكومي والخاص. وأكد المري، حرص إقامة دبي على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف تنفيذ مبادرات مشتركة، واستثمار الخبرات الوطنية وتوظيفها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالأداء الحكومي، وتطوير الخدمات وتعزيز مساهمات الإدارة بشكل فعال في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة جعلتها في صدارة الدوائر الحكومية. ومن جانبه نوه عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، بالدعم اللامتناهي الذي تقدمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للمهنة بصفة عامة وللجمعية بصفة خاصة. علاوة على جهودها المتميزة في تبني أفضل وأحدث الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.