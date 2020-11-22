16 ألف معاملة عبر «البلاغات الذكية» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة، ‏‏16 ألفا و164 معاملة عبر ‏خدمة «البلاغات الذكية» المتاحة على منصاتها الإلكترونية ‏والتطبيق الذكي في الهواتف الذكية خلال 10 أشهر.

وأكد العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أن خدمة «البلاغات الذكية» جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية بحلول 2021، وحرصاً من شرطة الشارقة على زيادة نسبة رضا المتعاملين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضمان تقديم الخدمة لهم أينما كانوا، بما يضمن انسيابية العمل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية، من خلال توفيرها للخدمات الذكية على مدار الساعة، مما يسهم بدوره في تبسيط الإجراءات، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم، بما يضمن سلامتهم، وبما يدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد كوفيد19، إضافة لتعزيز الوعي عند المتعاملين لتحقيق أقصى فائدة من منصات الخدمات الذكية.