شرطة الشارقة تشارك في اليوم العالمي للطفل

الشارقة (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمركز الدعم الاجتماعي باحتفالات اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر، حيث قام المركز بزيارة دار الأمان بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، وقدم لأبناء النزيلات هدايا تعبر عن دعم المركز لضحايا الجريمة من الأطفال.

وقالت العقيد منى سرور، مدير مركز الدعم الاجتماعي: إن مشاركة شرطة الشارقة رغم الظروف الاستثنائية، تأتي إيماناً منها بأن هؤلاء الأطفال هم ثروة المستقبل، وأنهم يحظون بجل اهتمام القيادة الرشيدة، التي تحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية، وتأمين الحماية لهم وتوفير البيئة الآمنة وتنشيط إمكانات الأطفال الذاتية وقدراتهم الشخصية والمعرفية.