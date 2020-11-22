معرض لنزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نظم قسم الإصلاح والتأهيل بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، معرض النزلاء بمركز «منار»، حيث ضم المعرض مجموعة من الأعمال اليدوية لنزلاء المؤسسة، من المنتجات الحرفية التراثية والأعمال الخشبية والحديدية، والأكسسوارات وغيرها ويعود ريعها للنزلاء وأسرهم.

وأكد العميد يعقوب يوسف أبوليلة، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن المؤسسة تحرص على قيام مثل هذه المعارض، والتي تمثل فرصة للمجتمع لدعم النزلاء من خلال شراء منتجاتهم لتحفيزهم وتشجيعهم للاستمرار في صقل مهاراتهم، وبث الثقة في نفوسهم لإبراز أفضل ما لديهم.

