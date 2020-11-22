بلدية العين تزين ميادين وشوارع المدينة بمناسبة اليوم الوطني الـ49

أنجزت بلدية مدينة العين أعمال تركيب وتشغيل زينة اليوم الوطني الـ49 للدولة عبر استخدام أكثر من 3000 مجسم وتزيين 1600 نخلة وتركيب 1000 علم لتغطي مساحة 100 كيلومتر موزعة على شوارع وميادين المدينة بأفكار جديدة، تجسد إنجازات الدولة في مختلف المجالات لتشكل صورة ضوئية تحكي هذه المنجزات، والتي بدأ تشغيلها في منتصف شهر نوفمبر الجاري.

وقام فريق زينة اليوم الوطني في بلدية العين لهذا العام بالتركيز على محاور الإبداع والابتكار في عملية اختيار التصاميم والمواد التي تراعي اشتراطات الاستدامة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الإنارة، واعتماد تقنية التوقيت لتعطي الزينة الانطباع بالحركة الدائمة، مع استخدام الإنارة المحافظة على البيئة.

وقالت ناهد الظاهري رئيسة فريق زينة اليوم الوطني في بلدية مدينة العين: ركزنا على أن تحمل الزينة لهذا العام الطابع الرقمي لتعكس دور العلوم والتكنولوجيا وإنجازات الدولة، واشتملت أيضاً على رسائل شكر لخط الدفاع الأول لما قدموه من تضحيات خلال الجائحة كورونا، بالإضافة إلى زينة خاصة بالاستعداد للخمسين والهوية الإماراتية ويوم الشهيد ومسبار الأمل والفضاء، والتي تعكس مكانة دولة الإمارات في العلم والمعرفة والإنجازات التي تحققت في المجال العلمي.

وأضافت بأن الزينة اشتملت على الرقمين 49 احتفاء بعمر قيام الاتحاد والـ 50 الذي يرمز للاستعداد للخمسين عاما القادمة، وكذلك لمرور خمسين سنة من عمر الاتحاد التي تعد رحلة نحو المستقبل من خلال مراحل التطور والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات.

وأوضحت أن المساحة التي استخدمت فيها الزينة لهذا العام تجاوزت 100 كيلومتر توزعت على أرجاء مدينة الواحات، التي شملت الدوارات والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة وحدودها باتجاه مركز المدينة، بالإضافة إلى منطقة الهير والفقع والقوع والوقن والخزنة وسويحان والعامرة، لتغطي زينة هذا العام معظم مناطق مدينة العين، وذلك لإدخال البهجة والسرور لجميع فئات المجتمع.

وتضمنت بعض التصاميم هوية مدينة العين كقلعة الجاهلي ومسجد الشيخ خليفة، بالإضافة لمجسمات مميزة مستوحاة من عبارات النشيد الوطني، كما وتزين شارع خليفه بأقواس ديكوريه من خلال فروع وأوراق ترمز للاستدامة وجمالية مدينة العين، وأيضاً تزينت الدورات بتصاميم ثلاثية الأبعاد وبارتفاعات تتجاوز 5 أمتار، مع مراعاة تصاميم مختلفة في التقاطعات عن التصاميم المستخدمة في زينة الشوارع.



