الهوية والجنسية: تمديد فترة تحديث البيانات للمواطنين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد فترة تحديث بيانات المواطنين حتى نهاية العام الجاري الموافق 31 ديسمبر 2020.

وأكدت الهيئة أن قرار تمديد الفترة ضمن مبادرة «بياناتك هويتك»، الذي استهل تنفيذها في 28 من شهر أكتوبر الماضي، جاء وفق تطلعات الهيئة في الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع في شتى الظروف.

وأشارت إلى أن قرار تمديد الفترة يمثل فرصة جديدة للمواطنين المستفيدين لإنجاز تحديث بياناتهم إلكترونياً حتى نهاية العام الجاري 2020، سواء عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني:www.ica.gov.ae.

وأوضحت الهيئة أن تحديث البيانات يسهم بشكل كبير وفعال في دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة «كوفيد - 19» المستجد والحد من انتشاره، كونه يوفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، فضلاً عن دوره المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة.

ولفتت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة مخصصة لمواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية المستهدفة، وهي 18 - 60 سنة، على أن يتم استئناف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل المقبلة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.



