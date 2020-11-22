المحفوظ بن بيه أميناً عاماً لـ "منتدى تعزيز السلم"

أعلن منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة عن تعيين الخبير في العلاقات الدولية والتقارب بين الثقافات الشيخ المحفوظ بن بيه أمينا عاما جديدا للمنتدى.

وعبّر الشيخ المحفوظ بن بيه - في تصريح له بهذه المناسبة، عن اعتزازه البالغ وامتنانه الصادق بالثقة السامية للقيادة الرشيدة بتعيينه في هذا المنصب، راجيا من الله تعالى أن ينال التّوفيق والسداد ليكون عند حسن ظنّهم، كما عبر عن شكره وامتنانه لراعي المنتدى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على هذا التكليف والتشريف.

وأضاف: "إنّ المنتدى ماض في دروب سلام المنطقة من أبوظبي، مؤسّسا على ما تراكم خلال السنوات الماضية من التأصيلات العلمية والمبادرات الإبداعية، ضمن الرؤية الإماراتية القائمة على استراتيجية السلم، التي تؤمن بأنه لا مستقبل للإنسانية إلا من خلال السلام والوئام وقيم التسامح والتعارف، وأن التعايش والتعاون هو الخيار الأمثل والأوحد للعالم أجمع".

وأكّد الشيخ المحفوظ بن بيه: "أن الأولوية في المرحلة القادمة لحمل راية التسامح ورؤية السلام في المحافل الدولية من خلال تعزيز الشّراكات والعلاقات الثنائية مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومضاعفة جهود التنسيق والتعاون مع الشَّركاء في حلف الفضول الجديد والأصدقاء من حاملي مِشْعَل الأمل في غد مشرق للإنسانية، غد تتصالح فيه الأمم وتتصافح فيه النفوس".

يذكر أن الشيخ المحفوظ بن بيه حاصل على دبلوم في العلاقات الدولية من معهد بركلي في الولايات المتحدة الأميركية، وله تجربة طويلة في مجال المبادرات الميدانية المعززة للسلم ونشر ثقافة التسامح والعمل الخيري.