«تحقيق أمنيـة» تكرم سلطان بن خليفة

أبوظبي (وام)

أثنى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على مواكبة مؤسسة تحقيق أمنية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الداعمة، مشيراً إلى أن العمل التطوعي واجب والتزام أخلاقي ومجتمعي وحق إنساني في التكافل، وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع، وممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح.

وثمن سموه جهود المؤسسة المبذولة لتحقيق أحلام الأطفال المرضى، مشيداً بحيوية مشاريعها في الدولة التي تسهم باستمرار في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع الإنسانية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، الذي أقيم بقصره بأبوظبي من قبل مؤسسة «تحقيق أمنية»، تقديراً لدعمه المتواصل على مدى السنوات العشر المُنصرمة من عمر المؤسسة، وحرصه على التأكّد من تنفيذ استراتيجيتها في العمل الإنساني النبيل، وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى داخل وخارج الدولة على حدٍّ سواء، واستمع سموه إلى شرح حول دور مؤسسة تحقيق أمنية وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها، حضر حفل التكريم، هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وحمدان الكعبي وطارق الفندي الشامسي، أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة، وعدد من موظفي المؤسسة، والفنانة الإماراتية عزة القبيسي، التي شاركت في الإشراف على تصميم الدرع التذكاري للمؤسسة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية: «نفخر جميعاً بأننا نعيش ونعمل على أرض الإمارات بقيادة أبناء وأحفاد زايد الخير، الذين واصلوا السير على نهجه المُبارك في زرع بذور السعادة والأمل في قلوب الجميع، وتمكّنوا من تحقيق نقلة مهمة في مسيرة العمل الخيري والإنساني، والتي ساهمت في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي في الدولة، وتعزيز استدامة العمل الخيري والإنساني أيضاً، ما عزّز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً».

وفي نهاية الحفل، قام الرئيس التنفيذي بتسليم سمو الشيخ سلطان بن خليفة الدرع التذكاري للمؤسسة، الذي أبدعته أنامل أطفال المؤسسة، بإشراف عزّة القبيسي، وتمّ التقاط الصور التذكارية.