«غرس الاتحاد» يرصد منجزات 49 عاماً لدولة الإمارات

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد خلفان محمد المزروعي، عضو اللجنة المنظمة للاحتفال باليوم الوطني الـ 49، أن احتفال «غرس الاتحاد» هذا العام يتضمن عرضاً فنياً عائماً في موقع استثنائي تم اختياره بعناية، ليجسد ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وارتباطاته بقيمنا المتجذرة وعناصر الطبيعة الإماراتية المميزة، ويتضمن العرض مجموعة من اللوحات والفقرات الفنية المستوحاة من قصة تأسيس دولة الإمارات، وآمال الآباء المؤسسين ورؤيتهم السديدة للإمكانات الكامنة للاتحاد، وما يمكن أن يقدمه أبناء هذا الوطن من إنجازات مستقبلية، تلبي طموحات أبناء الإمارات وتعود عليهم وعلى الدولة بالازدهار.

وأوضح المزروعي أن العرض يسرد، بأسلوب إبداعي يشد الأنظار، المراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة، ثم تزهر ويشتد عودها وتعلو لتبلغ عنان السماء، بأسلوب فني يحاكي نهضة دولة الإمارات ومسيرتها الرائدة منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد وعلى امتداد السنوات الـ 49 الماضية من عمر الاتحاد، حيث تتمثل الفكرة الأبرز للعرض المباشر في بث رسالة أمل وتفاؤل في حاضر الدولة ومستقبلها، فيما يؤكد في الوقت نفسه على قيم الوحدة والثبات والعزيمة الأصيلة لدولة الإمارات، والتي تعتبر الدافع وراء قصص النجاح التي شهدناها طوال السنوات الماضية، والتي لا تزال أيضاً محركاً باعثاً للأمل وموحداً للجهود بين مختلف مكونات المجتمع، للتكاتف ولاجتياز التحديات التي يمر بها العالم.

وقال المزروعي: إن ظروف جائحة «كوفيد - 19» فرضت علينا التعامل مع احتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات بأسلوب جديد وطموح، إلا أنها لم تشكل عائقاً يقف في وجه رؤيتنا الطموحة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية ومسيرة العطاء والبناء التي امتدت على مدى العقود الماضية، كما أبرزت الجائحة قدرات الدولة والمجتمع، ومن ضمنهم فريق العمل، على التكيف ومواجهة التحديات بعزيمة، فقد نظم فريق العمل مئات الساعات من الاجتماعات عن البعد حتى تبلورت فكرة العرض الرئيسة، لتلائم شروط البث الحي والنقل المباشر عبر الشاشة، ولتقديم العرض لأوسع شريحة من الجمهور، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ على أرض الواقع والتي تم خلالها مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، ووضع شروط صارمة ضمن موقع العمل، حرصاً على سلامة الكوادر العاملة، باتباع أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع المشاركين في الحدث، بما في ذلك إجراء فحوصات «كوفيد - 19» لجميع الفرق والطواقم المشاركة في العرض بشكل مستمر.

وأشار إلى أن العرض يسلط الضوء على قصص وإنجازات أبناء الإمارات الذين سعوا وحققوا بعزيمتهم الثابتة آمال وطموحات الآباء المؤسسين، مرسخين مكانتها التي تمكننا من استشراف مستقبل واعد نمضي فيه تمسكّنا بقيمنا الراسخة، كما يسلط العرض الضوء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع برؤيته السديدة وطموحه الأسس التي تقوم عليها الدولة إلى هذا اليوم، ويؤكد العرض على قيم التسامح التي يتحلى بها مجتمع دولة الإمارات، والذي يتعايش فيه أكثر من 200 جنسية في بيئة تسودها الوحدة والتضامن بين المواطنين والمقيمين كافة، والتي يجسدها العرض في احتفالية مبهرة تحتفي بالمجتمع بمختلف أطيافه على هذه الأرض الطيبة، واحتضانها لجميع الجنسيات والخلفيات الثقافية.

40 دقيقة

وأشار المزروعي إلى أن العرض يستمر لمدة 40 دقيقة، يشد خلالها أنظار المتابعين في استعراض بصري وسمعي يعكس عزيمة وإرادة الآباء المؤسسين وطموحاتهم لتشييد دولة عظيمة على أسس راسخة وقيم أصيلة، برؤية سديدة تتطلع لمزيد من المكاسب من أجل الاتحاد. وكانت تلك القيم ولا تزال الركائز التي بني عليها الاتحاد كمنارة ترشد الدولة منذ تأسيسها. ويسلط العرض الضوء على المكتسبات التي تحققت بفضل غرس القادة مؤسسي الاتحاد لنمضي بكل فخر نحو تدشين احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والذكرى السنوية الخمسين لقيام الاتحاد.

المواهب الإماراتية

بين خلفان المزروعي، أن العرض يعد أحد أضخم العروض الفنية التي تشهدها الإمارات، ويعمل فريق من الخبراء المواطنين بالتعاون مع المخرجة الفنية إس ديفلين على تصميمه فنياً، وتتضمن قائمة المواهب الإماراتية كلاً من المصممة خلود شرفي، والتي عملت على وضع هوية العرض وتطوير هوية شعار روح الاتحاد، بالإضافة إلى المصورة نورة النيادي التي طافت أنحاء الدولة، والتقطت بعدستها صوراً لمجموعة من أجمل المناظر وعناصر الطبيعة التي تتميز بها مناطق الدولة وإماراتها، لتكون ضمن العناصر المميزة التي يتضمنها العرض، كما يعمل كادر واسع من مختلف أطياف المجتمع في دولة الإمارات، على تنفيذ العرض على أرض الواقع، ليتابعه ملايين المشاهدين من داخل الدولة وخارجها، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة خلال فترة الجائحة.

الوقاية

وفي الختام أضاف المزروعي: حرصاً على صحة وسلامة الجمهور وسائر فئات المجتمع، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، اتخذت اللجنة المنظمة قراراً بإقامة العرض وبثه على الهواء مباشرة، ولهذا السبب لن تطرح تذاكر لحضور العرض في موقع تنفيذه، وضمن إطار حرصنا على تقديم العرض وتوفير فرصة متابعته لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، فقد عمدنا إلى بثه بشكل مباشر عبر مختلف القنوات الرسمية المختلفة، بما في ذلك البث التلفزيوني والموقع الرسمي للاحتفال www.uaenationalday.ae والقنوات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي @OfficialUAEND عبر منصات فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وتويتر.