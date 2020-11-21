«دبي لرعاية النساء» تشارك في فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، الذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك في الفترة من 15 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجاري. وأكدت شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن تنظيم هذه المبادرة الملهمة يسلط الضوء على أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والمؤسسية، ويحفزها لدعم ورعاية الأطفال بشكل خاص، كما أنها تساهم في رفع وعي المجتمع لمساعدته في محاربة هذا السلوك السلبي، وأن الهدف الذي تسعى له المؤسسة، من خلال مشاركتها هو المساهمة في توفير بيئة تعليمية وتربوية سليمة للطفل لمساعدته على التقدم والتميز في حياته العلمية والعملية. وتركزت مشاركة المؤسسة في فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية على تنظيم مجموعة من الورش الافتراضية للطلبة في عددٍ من المدارس الحكومية والخاصة في إمارات مختلفة من الدولة، تحت عنوان الوعي بالذات بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بمهارات مواجهة سلوك التنمر والتركيز على التنمر الإلكتروني بشكل خاص، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات المستفيدين من هذه الورش ما يقارب 250 طالباً وطالبة.