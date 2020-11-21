«سيال الشرق الأوسط» ينطلق افتراضيا غداً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وبالتعاون مع مجموعة «كوميكس بوزيوم»، استعداداتها لتنظيم «منصة سيال الشرق الأوسط لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات - منتدى واجتماعات افتراضية»، الحدث الافتراضي الذي ينعقد تحت مظلة معرض سيال الشرق الأوسط، إلى جانب منصة أبوظبي الافتراضية للتمور التي تشرف عليها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وليوم واحد بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

وسيتيح هذا الحدث الذي طورته «أدنيك» على شكل جلسات افتراضية يتم عقدها من الساعة 01:00 ظهراً ولغاية الساعة 03:00 عصراً، للعارضين العالميين المتخصصين بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وصناعة التمور، فرصة الاجتماع بشكل افتراضي، لممارسة أعمالهم التجارية، بما ينسجم مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والقيود المفروضة على السفر، وحرصاً على الالتزام بالإجراءات وتدابير الصحة والسلامة المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا. وسيركز المشاركون على التحديات التي يواجهها قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وصناعة التمور في مراحل ما بعد وباء «كوفيد - 19»، والفرص المتاحة خلال الأشهر الـ 24 القادمة. وستتطرق النقاشات إلى الاستراتيجيات والسياسات الحالية والجهود الوطنية المبذولة سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وستنطلق فعاليات الحدث بكلمة ترحيبية لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، تسلط من خلالها الضوء على الجهود والأعمال الجارية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها جلسة افتتاحية يتحدث خلالها كل من سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حول استراتيجيات «الهيئة» المتعلقة بالرقابة الغذائية، ومحمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، حول الاستثمار بالأغذية الزراعية في الوطن العربي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حول دور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم المستثمرين الدوليين بالأغذية الزراعية. وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «انطلاقاً من حرص (أدنيك) على دعم شركائها والجهات المعنية وتمكينهم لمواصلة أعمالهم، استثمرنا في البنى التحتية التكنولوجية المبتكرة ومرافقنا المرنة، وطورنا هذا الحدث لاستحداث منصة استراتيجية مثالية تجمع صناع القرار في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة، والمساهمة في تعزيز التعاون الدولي وتلبية احتياجات الخبراء والمختصين، للتباحث في مستقبل هذه القطاعات خلال هذه الفترة الحرجة، والتخطيط لمرحلة ما بعد وباء (كوفيد - 19)».

بدوره، قال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لمعرض سيال الشرق الأوسط: «نحن فخورون بتنظيم هذا الحدث الاستثنائي الذي سيجمع هذه الكوكبة من الخبراء المرموقين، لضمان استمرارية أعمال هذه القطاعات الحيوية وازدهارها في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم. وستجمع هذه المنصة أكثر من 15 متحدث عالمي مؤثر في قطاع الأغذية والمشروبات، وسينعقد أكثر من 900 اجتماع افتراضي خلالها، كما ستشهد المنصة حضور ما يزيد على 500 مشارك، ومشاركة أكثر من 80 بائعاً و60 مشترياً على مدار خمسة أيام».