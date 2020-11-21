السفير البريطاني لدى الدولة يطلع على تطورات تجارب لقاح «كوفيد 19»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق له، حيث اطلع على أحدث التطورات الناجحة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح «كوفيد – 19».

ورافقه في الزيارة بيبا روسو مستشارة علوم الحياة، وفينولا هيجارتي مستشارة العلوم الصحية، حيث التقى السفير والوفد المرافق له بالدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»، والدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»، الباحث الرئيسي للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية لتطعيم كوفيد-19 ورئيسة اللجنة الوطنية السريرية لمرض «كوفيد-19».

وقد جرى اطلاع الوفد البريطاني على آخر التطورات الخاصة بتجارب لقاح «كوفيد -19»، حيث شهدت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لإثبات سلامة وفعالية اللقاح.

وفي إطار الزيارة، قام السفير البريطاني والوفد المرافق له بجولة في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، حيث أقامت شركة «صحة» مركزاً لإجراء التجارب السريرية وزودته بالممارسين الصحيين المتخصصين للإشراف على هذه التجارب.

وقال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»: «نحن نواصل مساعينا نحو توفير لقاح فيروس كوفيد-19 للعاملين في الصفوف الأولى بمجال الرعاية الصحية وضمان حماية أفراد مجتمعنا، فإنه يسعدنا إطلاع باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، على أحدث تطورات المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح.