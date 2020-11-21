إنشاء مركز لغسيل الكلى في الشارقة

الشارقة (وام)

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مصرف الشارقة الإسلامي بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون لإنشاء مركز متميز لغسيل الكلى في الشارقة وتمكين المرضى من خدمات صحية متميزة مدعمة بتقنيات متطورة وفق أحدث المقاييس لتلبية احتياجات مرضى الكلى وتحسين جودة حياتهم ويخدم المركز سكان الشارقة والمناطق القريبة.

تمت إجراءات التوقيع بمقر مصرف الشارقة الإسلامي حيث مثّل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بينما وقّع عن مصرف الشارقة الإسلامي محمد أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي بحضور عدد من المدراء والموظفين من كلا الطرفين.

وأكد الدكتور يوسف السركال أن توقيع المذكرة بين الوزارة ومصرف الشارقة الإسلامي يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات في الدولة وحرصاً من الجانبين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال كما يدعم خطط وبرامج الوزارة لتوفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة.