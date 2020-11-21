«صحة دبي» تدشن مختبر الميكروبات ومكافحة العدوى

دبي (وام)

دشنت هيئة الصحة بدبي، مختبر الميكروبات ومكافحة العدوى، الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة، والذي زودته بأفضل التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية ورفدته بالكفاءات البشرية المتخصصة ليكون هو المرجع لفحوص ورصد وأبحاث الأمراض المعدية، وفي مقدمتها مرض السل.

ويعد مختبر الميكروبات ومكافحة العدوى والمعتمد دولياً من كلية أطباء علم الأمراض الأميركية، هو المختبر الوحيد على مستوى الدولة الذي يوفر اختبار الكشف عن مقاومة أدوية الخط الثاني المضادة للسل.

ويتوافق المختبر مع أعلى المعايير الدولية وتوصيات وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، ويتسع نطاق خدماته المتخصصة لتشمل الفحص المجهري والزراعة الجرثومية واختبارات الكشف عن المقاومة الدوائية والاختبار الجزيئي السريع واختبار الكشف عن السل، فيما تصل قدرات المختبر لفحوص مرض السل والأمراض المرتبطة به إلى أكثر من 130 ألف فحص سنوياً.

وأكد معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، لدى تدشينه المختبر، أن مكانة وقدرات دبي المذهلة مكنت الهيئة من تحقيق التنافسية العالمية في الطب، سواء من حيث المنشآت الطبية الحديثة أو التجهيزات والتقنيات والذكية أو الخبرات والكوادر البشرية المتميزة.