اليوم.. امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

دينا جوني (دبي)

ينطلق اليوم، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021. ويؤدي طلبة الصفوف من الرابع لغاية الثامن امتحاناتهم إلكترونياً عن بُعد «من المنزل»، لجميع مواد الفئة (أ) بدءاً من 22 نوفمبر لغاية 24 نوفمبر، وفق دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم.

وتعقد امتحانات طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر لجميع مواد الفئة (أ) من 22 لغاية 26 نوفمبر في 6 مواد، وستكون مدة كل امتحان ساعة واحدة باستثناء مادة اللغة الإنجليزية سيخصص لها 90 دقيقة.

أما طلبة «الثاني عشر»، فتعقد امتحاناتهم إلكترونياً من خلال الحضور إلى المدرسة من 22 إلى 26 نوفمبر. وسيتم توزيع طلبة «الثاني عشر» في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة على مدارس التعليم العام لتأدية الامتحانات.

ويؤدي طلبة الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر، في المسارين العام والمتقدم، امتحاناتهم في ثماني مواد دراسية من الفئة من الساعة 11 صباحاً لغاية 12 ظهراً.

ولم يخصص لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث امتحانات نهاية فصل أول. ويقتصر تقييمهم على ما نفذوه وحققوه من نتائج وتقويمات وأعمال ومهام تصب جميعها في التقييم التكويني المدرسي.

ووضعت الوزارة جدولاً زمنياً يتيح لكافة الصفوف تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد الفئة (ب) العملية، من 15 لغاية 19 نوفمبر الجاري.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس، تأجيل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية إلى 22 نوفمبر الجاري بدلاً من 15 نوفمبر، لضمان جهوزية الإجراءات الوقائية.

ويستهل طلبة المرحلة الثانوية من التاسع إلى «الثاني عشر»، من مختلف المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، الامتحانات بمادة الرياضيات يوم 22 نوفمبر، تليها مادتا اللغة العربية والعلوم الصحية (للعام) على فترتين في 23 منه، ثم الفيزياء في 24 نوفمبر، وبعدها اللغة الإنجليزية في 25 منه، والكيمياء لطلبة المسار المتقدم، والكيمياء أو الأحياء لطلبة المسار العام في 26 منه.

امتحانات تعويضية عن الفصل الأول لـ5 فئات من طلبة «الثاني عشر»

حددت وزارة التربية والتعليم خمس فئات من طلبة «الثاني عشر» في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة لتأدية امتحان تعويضي عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول الذي ينطلق اليوم ولغاية 26 نوفمبر.

ولفتت إلى أن الطلبة المستهدفين هم: المصابون بـ«كوفيد 19»، وثانياً المخالطون للمصابين بـ«كوفيد 19»، وثالثاً العائدون من خارج الدولة ومطبق عليهم الحظر لمدة 14 يوماً تتضمن أيام الامتحانات، ورابعاً أصحاب الأمراض المزمنة بأنواعها أي السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية المزمنة كالربو، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وأمراض نقص المناعة، وأمراض الدم والاضطّرابات التي تُصيب خلايا الدّم، وأمراض المناعة الذاتية، والأدوية المثبطة لجهاز المناعة. وخامساً الطلبة المتغيبون عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول.

وأكدت الوزارة أن إدارة المدرسة تتحمل النتائج المترتبة على السماح للطلبة الذين تنطبق عليهم التصنيفات المرضية للحضور لتأدية امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن الامتحان التعويضي سينظم في بداية الفصل الدراسي الثاني مع ضرورة إخطار أولياء الأمور بالإجراءات المستجدة. وشرحت الوزارة في تعميم إلى الإدارات المدرسية الإجراءات المستجدة الواجب اتباعها، ومنها أن يتحمل ولي أمر الطالب النتائج المترتبة على عدم الإفصاح عن الحالة المرضية لأي من أبنائه، وإعداد كشف بأسماء الطلبة الذين تنطبق عليهم الحالات المرضية من قبل إدارة المدرسة، والتأكد من إثبات حالات الطلبة من خلال التقارير التي يتم موافاتكم بها من قبل الطالب أو ولي أمره. ومن ضمن الإجراءات أن تتحمل إدارة المدرسة بالتعاون مع المدير الأول ومدير النطاق من التدقيق على التقارير والوثائق المقدمة والتأكد منها. كما يتم تخصيص لجان خاصة للطلبة أصحاب الأمراض المزمنة خلال فترة الامتحانات التعويضية. وإخطار الطلبة بأن الامتحانات التعويضية ستعقد من خلال الحضور الواقعي للطلبة في المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات والضوابط الاحترازية المعمول بها، والتأكد من تسليم الطلبة المستهدفين جدول الامتحان التعويضي قبل موعد انعقاده بوقت كاف، بالإضافة إلى التأكيد على الطلبة بوجود نتيجة سلبية لفحص «كوفيد - 19» قبل بدء الامتحانات التعويضية.

التسليم بنجاح

تعمل الإدارات المدرسية، بدءاً من يوم غدٍ، على تسجيل رابط المدرسة في مكان واضح في قاعة الاختبار، والتأكد من حصول جميع الطلاب على كلمة المرور، والدخول إلى «سيرفر» المدرسة لمتابعة سير الاختبار، والتأكد من ظهور أيقونة «تم التسليم بنجاح» على شاشة الطلبة الذين أنهوا الاختبار الإلكتروني، ومراجعة قائمة الطلبة الممتحنين في النظام، والتأكد من أنه لا يوجد أي طالب أدى الاختبار إلكترونياً ولم تظهر له أيقونة «تم التسليم بنجاح» قبل مغادرة القاعة.