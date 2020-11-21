جامعة زايد تنظم المعرض المهني الأول للعام الأكاديمي

أبوظبي (وام)

نظمت إدارة الشؤون المهنية والخريجين بجامعة زايد، المعرض المهني الأول للعام الأكاديمي الحالي 2020 - 2021 تحت عنوان «مهارات بارزة.. فرص واعدة»، وذلك بهدف دعم الكوادر الوطنية، وتوفير فرص للتوظيف لحوالي 840 من طلبة وخريجي الجامعة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المهنية على أسس عمَلية.

جاء المعرض المهني هذا العام بحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها من الأعوام الماضية لكونه لقاءً افتراضياً عبر منصة افتراضية معروفة بدعمها للطلبة والخريجين لإيجاد الوظائف التي تناسب تطلعاتهم ومتطلباتهم، وتلائم قدراتهم المهنية، وتوفر لهم المنصة فرص اتصال مباشر مع الشركات والمؤسسات الباحثة عن المواهب الشابة والكفاءات الجديدة.

وجمعت جامعة زايد عبر المنصة 35 جهة عمل عرضت فرصاً وظيفية متنوعة دائمة ومؤقتة تغطي كافة التخصصات الدراسية وفتحت المجال لحوارات مباشرة بين الشركات والباحثين عن عمل، حيث يستطيع الخريج اختيار أحد الوظائف المعروضة ويتقدم إليها مباشرة ويحظى بمقابلة فورية عبر المنصة، وقالت الدكتورة هند الرستماني، مساعدة نائب مدير الجامعة - عمادة شؤون الطلبة: رغم الظروف التي فرضها «كوفيد - 19» إلا أن فريق العمل ارتأى اغتنام الفرصة والشروع في تنظيم معرض جديد يجمع أصحاب العمل والخريجين في فضاء افتراضي واحد، يجعلهم على تواصل سهل وسلس، ويقرب الفرص للباحثين عنها، ويقدم لهم خيارات متنوعة.

وأشارت إلى أن المعرض حضره افتراضياً ما يزيد على 840 مشاركاً من طلبة وخريجي جامعة زايد، وتفاعلوا عبره بشكل إيجابي وأبدوا سعادتهم بالفرصة التي أتيحت لهم، فضلاً عن اهتمام الجامعة بتنظيم معرض آخر لطلبة السنة الأخيرة بالجامعة مع نهاية الفصل الجاري يقدم فرصاً للتدريب الوظيفي، ويستقطب المعرض مجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة من مجالات مختلفة كالإدارة وتقنية المعلومات والبنوك والتأمين والقطاع الصحي وقطاع البيع بالتجزئة وغيرها من التخصصات التي شملت كافة التخصصات الدراسية التي تقدمها الجامعة، وتنظم جامعة زايد معرضين مهنيين بحرميها الموجودين بأبوظبي ودبي بشكل سنوي، ويكون المعرض الأول خلال الفصل الدراسي الأول والثاني مع نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ويضم المعرضان عدداً من الشركات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات التي تشمل وظائف لجميع التخصصات المتوافرة في الجامعة، كما يتم السماح للطلبة بإجراء مقابلات فورية مع شركات التوظيف، سواء لفرص عمل دائمة أو مؤقتة.