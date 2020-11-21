«أكاديمية بادري» توسع خيارات تعليمها

الشارقة (وام)

أطلقت «أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات» التابعة لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة سلسلة ورش عمل افتراضية في شهر نوفمبر الجاري، بالشراكة مع نخبة من المؤسسات التعليمية والمهنية في دولة الإمارات والعالم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز فرص التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب ورواد الأعمال، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم والأسواق في مرحلة ما بعد «كورونا».

وركزت الورش على تقديم منهج شامل ومتكامل للتعلم، مع ضمان تحقيق التوازن بين التنمية المهنية والشخصية، حيث صممت الأكاديمية خمس ورش عمل افتراضية بالتعاون مع «جامعة الشارقة» و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«مدرسة الحياة»، التي تتخذ من لندن مقراً تحت إشراف نخبة من الخبراء الماليين والتعليميين والمدربين ذوي الخبرة في المهارات الحياتية لتتناول مستجدات عالم ريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة المالية والتعلم الإلكتروني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.