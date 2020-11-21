حظر استيراد طيور داجنة من 4 دول

دبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة 4 قرارات لحظر الاستيراد خلال نوفمبر الجاري، يختص ثلاث منهما بحظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من هولندا وألمانيا وبعض مقاطعات روسيا، مع حظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن من بعض مناطق بريطانيا.

وجاء قرار حظر الاستيراد من هولندا على خلفية متابعة فريق عمل الوزارة لإخطارات وبيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعته للإصابات المسجلة بمرض انفلونزا الطيور مرتفع الضراوة في أوروبا وآخرها الإصابة المسجلة في احدى مزارع الدواجن اللاحم في هولندا والتي تحتوي على عدد 35750 طيرا كما تم الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البيطرية في هولندا للسيطرة على المرض بما في ذلك اعدام الطيور المصابة، ولمنع مخاطر دخول فيروس انفلونزا الطيور للدولة فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات احترازية حيال الاستيراد من هولندا شملت حظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مملكة هولندا ولحين استقرار الوضع الصحي والعودة لحالة الخلو من الأمراض، وتنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريا وبيض المائدة ومنتجاته وفقا لنماذج الشهادات الصحية الخاصة بالتصدير من هولندا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كافة المقاطعات في هولندا ، والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات هولندا.

وفيما يتعلق بتسجيل مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في منطقتي Cheshire West and Chester) و (Herefordshire في المملكة المتحدة، اتخذت الوزارة مجموعة من الاجراءات الاحترازية التالية تشمل عدم السماح بدخول الإرساليات من بيض المائدة ولحوم الدواجن التي تم ذبحها بعد 14 أكتوبر من المنطقتين وأية منطقة يظهر فيها المرض مستقبلاً لحين التوصل إلى اتفاق بخصوص نماذج الشهادة الصحية، مع الاستمرار بالسماح باستيراد الطيور وبيض التفقيس والصيصان بعمر يوم واحد وفقا لنماذج الشهادات الصحية المتفق عليها مسبقاً مع المملكة المتحدة. وأصدرت الوزارة قراراً بحظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً في روسيا.

انفلونزا الطيور

وفي تعاملها مع حالة تسجيل بؤر جديدة بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في الطيور بألمانيا، اتخذت الوزارة إجراءات احترازية شملت حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من ألمانيا ولحين استقرار الوضع الصحي، الاستمرار بالسماح باستيراد بيض التفقيس وفقا لنموذج الشهادة الصحية المتفق عليها مسبقاً مع جمهورية ألمانيا ، الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مناطق ألمانيا.