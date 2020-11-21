ابن علوان يتفقد مركز شعم الشامل

رأس الخيمة (الاتحاد)

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مركز شرطة شعم الشامل برأس الخيمة، بحضور العقيد عبد الله سعيد القيشي الشحي رئيس مركز شرطة شعم برأس الخيمة، مطلعاً سعادته على مستوى الأداء العام عبر البيانات الإحصائية، مستمعاً إلى شرحٍ تفصيلي لأدوار الموظفين بالمركز، وذلك بهدف الوقوف على احتياجات المركز فضلاً عن الاستماع إلى آراء ومقترحات الموظفين، والعمل على تطوير مستوى الأداء الذي تم الوصول إليه بالارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة إلى جمهور مركز شعم الشامل من المواطنين والمقيمين والزوّار ضمن منطقة اختصاصه.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالدور الأمني الذي يقوم به مركز شرطة شعم، نظراً لطبيعة منطقة اختصاصه وخصوصية المنطقة، التي يغطيها عمل المركز، موجهاً بتفعيل المزيد من الخطط الأمنية التي تحقق النهوض بمستوى الخدمات المقدمة واستشراف المستقبل.