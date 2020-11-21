«بيئة الشارقة» تضبط أجهزة إصدار أصوات الطيور

الشارقة (وام)

حققت فرق قسم التفتيش الخارجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة نجاحات لافتة في ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور حيث تواصل أعمالها ومهماتها الموكلة إليها بهذا الشأن، وتتصدى بنجاح لافت لمختلف التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه المهمات حيث بلغ عدد مصادرات الأجهزة لموسم الدخول لشهر أكتوبر 2020 خلال العام الجاري «1869»، بينما كان عدد مصادرات الأجهزة لموسم الدخول لشهر أكتوبر العام الماضي «768».

وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: تواجه فرق قسم التفتيش الخارجي تحديات ومخاطر عدة أثناء ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور في موسم هجرة الطيور لكنها تعمل على التصدي لها بكفاءة واقتدار، لافتة إلى أن موسم الهجرة لهذا العام بدأ في أكتوبر الماضي واستمر حتى النصف الأول من نوفمبر الجاري وتتم تغطية جميع المناطق البرية والسيوح، بالإضافة إلى المناطق الجبلية وفق الخطة المعدة والإجراءات والتعليمات الصادرة من قبل رئيس قسم التفتيش الخارجي.