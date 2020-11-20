«ديوا»: براءة اختراع لنظام شحن المركبات الكهربائية

دبي (وام)

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) براءة اختراع جديدة بعد تطوير باحثين في مركز البحوث التابع لها نظاماً مبتكراً متخصصاً في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية يتيح شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد سواءً المركبات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر.

ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان، حيث إنه يبسط عملية الشحن ويتيح لسائقي المركبات الكهربائية شحن سياراتهم بسهولة بالغة دون الحاجة لإحضار كابلات الشحن المناسبة لمركباتهم. وتقوم محطة الشحن بتكييف الكابل وعملية الشحن تلقائياً مع متطلبات المركبة لتجري عملية شحن جميع المركبات الكهربائية عبر نظام واحد.

وأكد معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية الإنجاز، منوها إلى أن من شأن براءة الاختراع التي سجلتها الهيئة توفير تجربة سهلة ومبتكرة وصديقة للمستهلك والبيئة، وتعزيز مكانة الهيئة بوصفها إحدى المؤسسات الخدماتية الرائدة عالميا.