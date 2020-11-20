أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، أن نجاح ابنة الإمارات في المشاركة الفاعلة في التنمية وصناعة القرار ودعم تحقيق أهداف وطموحات الوطن، تحقق بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي آمنت بابنة الإمارات وقادتها إلى طريق النجاح والتميز وصولاً للتمكين، ولعب أدوار عملية وقيادية وريادية، معبرة عن خالص الشكر والتقدير «لأم الإمارات» التي ستبقى دوماً القدوة والنموذج الملهم لكل فتاة إماراتية.
جاء ذلك في كلمة الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون والتي وجهتها لخريجات كليات التقنية العليا على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) من «قادة الجيل الرابع» دفعتي العام 2019 و2020 والبالغ عددهن (1034) خريجة، حيث أقيم الاحتفال افتراضياً بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجات وأولياء أمورهن.
وهنأت الشيخة موزة بنت طحنون الخريجات من قادة الجيل الرابع، مشيرة إلى أنها كانت تسعد سنوياً بلقاء خريجات كليات التقنية ومصافحتهن وتهنئتهن على نجاحهن، وأنها هذا العام كانت أكثر إصراراً على مشاركتهن حفل تخرجهن الافتراضي لأن فرحتها بهن أكبر من كل الظروف والتحديات، مؤكدة للخريجات أنهن الطموح والرهان وفخر الوطن.
ودعت الخريجات ليكن نموذجاً مشرفاً يعكسن بسلوكهن قيم المجتمع الإماراتي من تسامح وتقبل للآخر، وأن يضعن الوطن نصب أعينهن ويعملن لأجله بإخلاص وتفانٍ.
وتقدمت الشيخة موزة بنت طحنون بهذه المناسبة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، لدعمهم اللامحدود لابنة الإمارات، وحرصهم على تمكينها علمياً ومعرفياً.
وذكرت الشيخة موزة أن الكليات ستبقى مؤسسة تعليمية رائدة في تخريج القيادات ورفد سوق العمل بالكفاءات، مثمنة جهود كافة القائمين على هذه المؤسسة العريقة، خاصة أعضاء الهيئة التدريسية لدورهم المتميز في توصيل المعرفة للطلبة وبأعلى معايير الجودة خلال جائحة «كوفيد- 19»، وتطبيق التعليم عن بُعد، كما هنأت أهالي الخريجات على نجاح وتميز بناتهن.
وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الخريجات من قادة الجيل الرابع، مؤكداً أنهن دفعة استثنائية لنجاحهن في مواصلة دراستهن وإنجاز متطلبات تخرجهن خلال جائحة «كوفيد-19»، مبرهنين للعالم أن ابنة الإمارات على قدر المسؤولية والطموح.
وتقدم معاليه بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لحرصها الدائم على تأكيد أن التعليم أولوية أولى، وأن بناء الإنسان قناعة ونهج وطني راسخ لا تنازل عنه ولا تهاون فيه مهما كانت الظروف ومهما واجهنا من تحديات.
وأعلن معاليه باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج (1034) خريجة من خريجات دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بأبوظبي والعين والظفرة، اللواتي أكملن دراستهن بنجاح، وحصلن على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.
وأضاف أن الطالبات يتخرجن اليوم وهن يحملن شهادات أكاديمية وشهادات أخرى احترافية مهنية متخصصة من الجهات العالمية المانحة لها، ليكن «قادة فنيين في تخصصاتهن»، كما أن من بينهن رائدات أعمال، فتخريج رواد أعمال أصبح جزءاً من رسالة كليات التقنية وخطط استعدادها للخمسين عاماً القادمة. وهنأ الدكتور الشامسي الخريجات على نجاحهن متمنياً لهن التوفيق في خدمة بلادهن العظيمة.
ثم أدت الخريجات قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، وعبرن بكلماتهن عن شكرهن لكل من دعم نجاحهن وتميزهن.
شهادة تقدير
حظيت خريجات كليات التقنية العليا على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) والبالغ عددهن 1034 خريجة بهدية تذكارية من الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، عبارة عن شهادة تقدير يعلوها عملة تذكارية تحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومزينة بعلم الإمارات، وحملت الشهادة مباركة وتهنئة من الشيخة موزة لكل خريجة بمناسبة تخرجها، متمنية لها التوفيق، وأن تكون عوناً للوطن.