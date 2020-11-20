جميلة القاسمي تؤكد دعمها أصحاب الهمم بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

التقت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مع الطلبة من أصحاب الهمم في الجامعة، وذلك في إطار اللقاء السنوي الخامس الذي نظمه مركز الموارد لذوي الإعاقة في الجامعة.

ووجهت الشيخة جميلة القاسمي عدداً من النصائح للطلبة، مؤكدة أنها ستساعدهم على التأقلم مع الحياة وتقليل الضغوط والتحديات من خلال التأمل والتدوين وممارسة الرياضة وقراءة الكتب.

وشاركت الطلبة في بعض القواعد التي تنمي مهاراتهم الشخصية والمهنية والنفسية. قائلة: «إن الهدف متغير.. التغيير يمكن أن يكون سلبياً أو إيجابياً والمنعطف لا يعني نهاية المطاف»، داعية الطلبة لمواجهة الحياة بالعلم والرضا لأن العلم دائماً كما قالت هو الذي يفتح الآفاق.

وقدمت الشكر لجامعة الشارقة ولرئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تفضله بالتوجيه بإنشاء مركز الموارد لذوي الإعاقة بالجامعة لتنظيم ومتابعة شؤون الطلبة من أصحاب الهمم، وتلبية جميع متطلباتهم الأكاديمية والنفسية.