هزاع بن زايد: «أم الإمارات» قدوة ومثال في دعم الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن الفخر بالدور الريادي لمؤسسات رعاية الأمومة والطفولة في الدولة.

وقال سموه، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» قدوة دائمة ومثال أعلى لما يمكن تحقيقه دعماً للأطفال عبر القوانين والتشريعات والمشاريع والبادرات التي تحميهم وترعاهم وتقود خطواتهم الواثقة نحو النجاح والازدهار. ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «في اليوم العالمي للطفل، نفتخر في دولة الإمارات بالدور الريادي لمؤسسات رعاية الأمومة والطفولة، ولنا في أم الإمارات قدوة دائمة ومثال أعلى لما يمكن تحقيقه دعماً للأطفال عبر القوانين والتشريعات والمشاريع والبادرات التي تحميهم وترعاهم وتقود خطواتهم الواثقة نحو النجاح والازدهار».