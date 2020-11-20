مريم الرميثي: «أم الإمارات» تولي الأطفال أولوية محلياً ودولياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الإمارات تحرص دائماً على تطبيق القوانين والفعاليات التي من شأنها تعزيز دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي، انطلاقاً من تطبيق القرارات التي تصب في مصلحة الطفل وضمان حقوقه.. لذا تحيي الدولة يوم الطفل الإماراتي تأكيداً على التزامها بتنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في كافة مجالات الحياة.

وأشارت إلى أن جميع الأطفال دون تمييز لهم الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات يكفلها القانون، وأن مصلحة الطفل لا بد أن تكون مقدمة على أي مصلحة، واحتياجاته الأساسية وحقوقه هي واجب علينا جميعاً التعاون لتحقيقها والعمل لصونها داخل مؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي تولي مصلحة الأطفال أولوية قصوى ليس على المستوى المحلي فقط وإنما امتدت أياديها البيضاء لنصرة الأطفال في العديد من الدول والبلدان بمد يد العون لهم، والوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم.