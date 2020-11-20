شرطة أبوظبي: إهمال الأسرة سبب سقوط الأطفال من الشرفات

أبوظبي (الاتحاد)

دعا المقدم سيف علي الجابري، رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، في لقاء مع برنامج «#لمسيان_اليوم» بقناة الإمارات، إلى أهمية تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وضمان حقوقهم في الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية.

وحث بمناسبة اليوم العالمي للطفل، على أهمية مواصلة الجهود التي تركز على الأطفال، وتوفير فرص التمتع لهم بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأوضح أن إهمال الأسرة يعد سبباً رئيساً لذلك، بالإضافة إلى فضول الأطفال الذي يدفعهم لاستخدام قطع الأثاث القريبة من الشرفات، ما يؤدي إلى سقوطهم.