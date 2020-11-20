السفير الأميركي: مهرجان الظفرة يسهم في ترسيخ دعائم التراث الأصيل

أبوظبي (وام)

أبدى جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، إعجابه بمسابقات مهرجان الظفرة في دورته الـ 14 التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد السفير الأميركي، خلال زيارته وعقيلته المهرجان، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، أن مسابقات مهرجان الظفرة تسهم في ترسيخ دعائم التراث الأصيل.

وتعرف السفير الأميركي برفقة عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على مسابقات المهرجان التراثية التي تعكس اهتمام دولة الإمارات في ترسيخ دعائم التراث الأصيل.