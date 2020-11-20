«معاً» تدعم «مينتال هيلث»

ناصر الجابري (أبوظبي)

قدمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، دعماً للمشروع الاجتماعي «مينتال هيلث»، والذي يستهدف تقديم المساعدات والاستشارات الخاصة بالموضوعات المرتبطة بتحديات الصحة النفسية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بهدف إيجاد الحلول القادرة على تلبية الاحتياجات وتعزيز الوعي العام بأهمية معالجة التحديات المتعلقة بالصحة النفسية.

وأكدت لطيفة بن حيدر، مؤسس المشروع الاجتماعي «مينتال هيلث»، أن المشروع يعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بتقديم النصائح والإرشادات والتوجيهات المرتبطة بمن يعانون من القلق والاكتئاب والاضطرابات العصبية والتحديات الأخرى المرتبطة بالصحة النفسية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية من قبل الخبراء والمتخصصين من أصحاب الخبرة في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق التطبيق خلال عام 2021، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات والتجهيزات لإطلاقه.

وقالت: بدأت الفكرة بعد ملاحظة عدم وجود مواقع إلكترونية تقدم التوعية والمعلومات الكافية حول تحديات الصحة النفسية، حيث يوجد ضعف عام في المحتوى المقدم من قبل المنصات الإلكترونية، ولا يجد الباحث عن حلول، حول ما يواجهه من تحديات، قدراً كافياً من المعلومات حول ما يشعر به، وهو ما يترتب عليه وجود صورة مغلوطة عن هذه التحديات أو استقاء معلومات غير صحيحة أو عدم المعرفة بسبل التصرف عند مواجهتها أو الإحساس بأعراضها.

وأضافت: تم تأسيس موقع إلكتروني بهدف التوعية والتثقيف حول الصحة النفسية، كما تم وضع قائمة خاصة تضم العيادات والمستشفيات التي تقدم المساعدة والدعم والعلاج لأصحاب التحديات النفسية، ومن ثم تم في مرحلة لاحقة تدشين صفحات خاصة بالمشروع في منصات التواصل الاجتماعي بهدف إثراء المحتوى وتكثيف الرسائل التوعوية والصحية، وهو ما ساهم في تعزيز الدور الاجتماعي للمشروع ونجاحه في إيصال رسائله ومستهدفاته لرواده.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية، شهدت تواصلاً من عدد من جامعات الدولة والتي أبدت رغبتها للشراكة مع المشروع، خاصة مع وجود عدد من طلاب الجامعات والذين يواجهون عدداً من الضغوطات الحياتية اليومية، إضافة إلى وجود ارتفاع في نسب القلق لدى البعض منهم، وهو ما يوثر سلباً على تحصيلهم العلمي النهائي وإنتاجيتهم خلال رحلة الدراسة الجامعية، حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع الجامعات والتي ركزت على أبرز التحديات التي يواجهها الطلاب.

مؤشرات الصحة النفسية

أشاد علي خواجه، المؤسس المشارك للمشروع الاجتماعي «مينتال هيلث» بالجهود التي قدمتها هيئة «معاً»، وهو الأمر الذي يجسد حرص حكومة أبوظبي على دعم المشاريع الاجتماعية واحتضان الأفكار والمؤسسات الناشئة، وتقديم كافة السبل الممكنة لترسيخ دورها ونشر رسالتها، وهو الأمر الذي يسهم في دعم الجهود الحكومية الحالية لتعزيز مؤشرات الصحة النفسية في الإمارة ودعم رواد الأعمال الاجتماعيين من مواطنين ومقيمين.

وبين أن الفترة الماضية شهدت توسعاً للمشروع، من خلال تنظيم جلسات أسبوعية مع أخصائيين في مجال الصحة النفسية، وتنظيم حلقات نقاشية دورية لتسليط الضوء على التجارب الشخصية التي يواجهها أصحاب التحديات النفسية، والتي كان لها بالغ الأثر في قدرتهم على مواجهتهم لها، مشيراً إلى وجود وعي مجتمعي متزايد خلال الفترة الماضية بأهمية النظر إلى تحديات الصحة النفسية من منظور مختلف، والعمل على تجاوزها مثل غيرها من التحديات المحتمل مواجهتها.