صيانة طرق داخلية وخارجية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي انتهاءها من صيانة وتحسين كل من شارع الفلاح، شارع البطين، شارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الشيخ زايد بن سلطان.

وكشفت البلدية لـ «الاتحاد» أن المساحات المنجزة للطرق الداخلية خلال العام الحالي شملت 201.864.93 متراً مربعاً من الإسفلت، و 66.021.08 أمتار مربعة من بلاط ممرات مشاة، و109.105 أمتار مربعة إسفلت بوليمر، و1.056 لوحة مرورية.

وأفادت البلدية أنه تم تنفيذ أعمال صبغ الحواجز الخرسانية في واحة الكرامة، والانتهاء من أعمال صيانة لوحات مرورية داخل المدينة في مناطق متفرقة، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل البلاط في حوض غرب 7 داخل مدينة أبوظبي، وتأهيل وتحسين الطرق لمواقع متفرقة داخل المناطق لكل من (المفرق، الختم، العدلة، الطويلة، الرحبة، الباهية، ساس النخيل، الصدر، السمحة، الشامخة والفلاح).

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي أعمال صيانة للطرق الخارجية ضمن خطة العام الحالي 2020، والتي تضمنت إصلاح طبقات الرصف الإسفلتية، وقد بلغت مساحة الأعمال حتى تاريخه حوالي 135.612.94 متراً مربعاً موزعة على الطرق التالية: طريق الشيخ مكتوم بن راشد E11، طريق الشيخ زايد بن سلطان E10، طريق الطف E16، طريق الشيخ خليفة بن زايد E12. وأشارت البلدية إلى أنها وضعت استراتيجيتها لرفع كفاءة الطرق انطلاقاً من خطة 2030 التي ترتكز على طرح إطار عملي هيكلي يهدف إلى تخطيط ومتابعة تنفيذ مشاريع التطوير العمراني لتعزيز تكامل الأحياء السكنية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.