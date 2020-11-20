أمطار على المناطق الشرقية.. وتحذير من ارتياد الأودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن جريان الأودية جراء الأمطار التي شهدتها بعض المناطق الشرقية أمس.

وكانت المناطق الشرقية من الدولة شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أدت إلى جريان أودية، شملت وادي سهم ووادي لبن، والحيل بالفجيرة، وشيص بالشارقة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض السواحل الشرقية، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كم/‏‏س أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها 15 - 25 تصل إلى 30 كم/‏‏ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.