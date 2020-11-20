انخفاض أسعار الأسماك في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد صيادون وبائعون في سوق السمك برأس الخيمة استقرار أسعار بعض أنواع الأسماك، مقارنةً باليومين الماضين، وانخفاض البعض منها، بفعل الصيد الوفير، عقب استقرار الطقس وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً، الذي نتج عنه ظهور الأسماك السطحية خاصة القباب. وتراوح أسعار القباب ما بين 30 درهماً للصغير و60 درهماً للكبير، باستثناء ارتفاع سعر الصافي المحلي قليلاً عن الأيام الماضية بشكل بسيط، والذي وصل ما بين 40-45 درهماً.وقال تجار في سوق السمك أمس: إن سعر الهامور وصل إلى 45 للكيلو وإن الأسعار الحالية مستقرة، مقارنة باليومين الماضيين، حيث سجل سمك الشخيلي الكبير 30 درهماً والصغير 20 درهماً، وسجل الهامور للكيلو جرام 50 درهماً، والسمان 35 درهماً، والكوفر 35-40 درهماً، والضلع الصغير 15 درهماً، والكبير 20 درهماً، والكنعد للكيلو من 30-35 درهماً، والشعري 25 درهماً للكيلو جرام، منوهين أن الأسعار من المتوقع استقرارها لليومين القادمين. وأوضح الصياد سالم الزعابي أن هناك وفرة بأعداد الأسماك السطحية، حيث كانت أعداد صناديق السمك التي تورد للسوق تصل إلى 200 صندوق خلال اليومين، فقد ارتفعت أعدادها إلى 500 صندوق، ما ساهم في انخفاض أسعار أنواع كثيرة من الأسماك، مشيراً إلى أن الصيف الماضي كانت الأسعار مرتفعة عن الأسابيع الحالية، نتيجة ظهور الأسماك للسطح، عكس الأسماك القاعية التي كان من الصعب صيدها.

وقال الصياد عبد الله الشحي: إنه لا توجد حالياً أسماك ناقصة بالسوق، موضحاً أن فترة حظر الصيد تبدأ أحياناً في شهر مارس، وتستمر حتى مايو تقريباً، والتي تكون لأسماك محددة مثل الشعري والصافي وغيرها، منوهاً أن عمليات الصيد الوفير انعكست بصورة مباشرة على أسعار الأسماك التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً.