«النيابة العامة»: يحظر تعريض الطفل لعمل تعسفي

أبوظبي (وام)

عرضت النيابة العامة للدولة من خلال «تغريدة» نشرتها، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعضاً من الحقوق المقررة للطفل طبقاً لقانون حقوق الطفل «وديمة»، بالتزامن مع يومه العالمي.

وأشارت إلى أن الطفل هو كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وطبقاً للمادة 13 مِن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال، وفقاً للتشريعات السارية.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية بالتزامن من يوم الطفل العالمي، وفي إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع كافة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.