«وزراء أوقاف التعاون»: ملتزمون بمحاربة التطرف

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الاجتماع السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي أمس بحضور معالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية أو الدينية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون.

ونقل الكعبي للحضور تحيات القيادة الرشيدة مبرزاً جهودهم الكبيرة في ترسيخ القيم النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف وتوجيهاتهم بعكس الوجه المشرق لتعاليمه السمحة التي تدعو للتعايش والسلام بين جميع البشر.

وأكد الكعبي على ما صدر عن قادة المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في القمة الأربعين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من قرارات ذات صلة بالشؤون الإسلامية أو الدينية والأوقاف، ومجابهة التحديات تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذ كافة أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، مؤكداً أن هذه القرارات تحملنا مسؤولية إعداد الخطط والمبادرات وبذل المزيد من الجهود لإبراز الصورة الحضارية للدين الإسلامي ومواكبته لمتغيرات العصر، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب على المستوى الخليجي والعالمي.

وقال الكعبي: نؤكد على الالتزام التام بمحاربة الفكر المتطرف الذي تتبناه الجماعات الإرهابية، ويؤدي إلى تشويه الدين الإسلامي الحنيف، وتأييد ما صدر عن كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبار جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية مجرمة، وبعيدة كل البعد عن قيم الإسلام، لما تقوم به من فساد في الأوطان، وتآمر على ولاة الأمر والحكام، وتغرير بعقول الشباب، واستغلال للمنابر والمؤسسات الدينية للدعايات السياسية، وسنواصل العمل والتنسيق بين فرق العمل المشتركة لتطوير آلية موحدة بين دول مجلس التعاون لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وتم خلال الاجتماع بحث التحديات والمهام الملقاة على عاتق وزارات الشؤون الإسلامية في ظل التغير والتطور المتسارع الذي يشهده العالم ودورها في تعميق الفهم الصحيح للإسلام وغرس قيمه وتعاليمه السمحة في المجتمع، مؤكدين على ضرورة الارتقاء بمنصات التوعية لهذه الوزارات والاستفادة من التقنية الحديثة وتسخيرها لخدمة رسالتها باتباع السبل والوسائل التي تساهم في تحقيق الأهداف المبتغاة، إضافة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث.