التخطيط لـ«الخمسين» في «التنمية الأسرية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية جلسة حوارية افتراضياً، بمناسبة يوم الطفل العالمي، تحت شعار «مجلس الطفل يخطط للخمسين»، حضرها عدد من ممثلي منظمة اليونيسيف وهيئة الطفولة المبكرة والجهات الحكومية والأطفال وأسرهم، وطلبة من وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية.

وتضمنت الجلسة أربعة محاور أساسية تناولت، الفرص والتحديات التي واجهت الأطفال في التعامل الرقمي، ومجلس الشباب والأسرة في التخطيط للمستقبل، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية والتفاعل الاجتماعي بين الأطفال وأسرهم، بالإضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية والحفاظ عليها في الأسرة والمجتمع.

ورحبت مريم الرميثي مدير عام المؤسسة بالحضور، وهنأت بهذه المناسبة أطفال العالم أجمع بشكل عام، وأطفال الإمارات بيومهم العالمي الذي يحتفل العالم به، قائلة: نحتفل في الـ20 من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، هذا اليوم الذي أوصت به الجمعية العامة في 1954 بأن يكون يوماً عالمياً للطفل، لتعزيز رفاه الأطفال وضمان حقوقهم في الحياة والصحة والتعليم واللعب، وضمان حياة أسرية كريمة لهم وحمايتهم من العنف وعدم التمييز. وخاطبت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية الأطفال، قائلة: إن الإمارات لم تتخلَ يوماً عن مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأطفال الذين يعانون أوضاعاً متدهورة في مناطق مختلفة من العالم، فأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، فعلى المستوى القاري، نجد العديد من المؤسسات والحملات التي تدعم الطفل في آسيا وأفريقيا، وعالمياً صادقت الإمارات تاريخياً على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل، كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيماناً منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم «18» لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، إيماناً بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.