الحمادي: الطفولة المبكرة أولوية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن مرحلة الطفولة المبكرة تعدّ من أهم المراحل العمرية التي تتعهدها وزارة التربية والتعليم بالاهتمام والدعم والرعاية، لكونها بداية تكوين الطفل مهارياً واجتماعياً وسلوكياً ونفسياً، والمدخل لتحقيق مفهوم التعلم مدى الحياة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ندوة رعاية الطفولة المبكرة التي نظمها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بعنوان أفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية بمشاركة منظمة اليونسكو والبنك الدولي واليونسيف، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال الطفولة المبكرة وممثلين من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي.

وبيّن معاليه أن الاهتمام بملف التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، يحقق مجموعة كبيرة من الأهداف للمجتمعات، منها على سبيل المثال، تسهيل سبل المعرفة، وتنمية المهارات العقلية لدى الطفل عبر تحسين القدرات اللغوية والمعلومات المنوعة، وتحفيز قدرات الابتكار لديه عبر الاستثمار المبكر في السعة المعرفية وأنماط التفكير، وتبني منظومة فكرية لإنتاج إنسان مشارك وفاعل مجتمعيا، يكون بمثابة معول للبناء لا الهدم.

وقال معاليه «علميا الإنسان ومنذ ولادته يمتلك ما بين 80 إلى 100 مليار«خلية عصبية»، وهي التي بدورها تحدد هويته الشخصية، والأنماط التي تشكل ما يفكر ويدور في عقل الإنسان وبعض الدراسات، تؤكد أن هذا العدد من الخلايا يتناقص تدريجياً مع مرور الزمن في حال عدم الاستخدام، لذا فإن الاهتمام بالتعليم في مراحل الطفولة المبكرة، هو أفضل استثمار كونه يسهم في تحقيق نطاق كبير من التشابكات العصبية لعدد أكبر من تلك الخلايا ما ينعس بشكل إيجابي على علميات التعليم والتعلم.

وتابع معاليه حرصت الإمارات على الاهتمام بالطفولة المبكرة، ووضع الاستراتيجيات للسنوات الخمسين القادمة في قطاع التعليم، وتستحوذ الطفولة المبكرة على نصيب كبير من الاهتمام ضمن التصورات والمرئيات المستقبلية، وثمة عمل كبير وجهود واضحة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يرتبط منها بهذه المرحلة.

وقالت مهرة المطيوعي مدير عام المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تبادل الخبرات حول المكون الأهم في حياتنا ومستقبل بلادنا ورفاهنا المتمثل في أطفالنا، وحول أهم محاور تطوير التعليم، وهو الطفولة المبكرة والتي تعتبر من أهم مراحل البناء النفسي والاجتماعي للإنسان.

من ناحيتها، استعرضت الدكتورة حصة علي راشد الكعبي مدير مكتب الشؤون التنفيذية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أفضل الممارسات الوطنية استراتيجية هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والجهود التي تبذلها الهيئة من أجل الارتقاء بواقع الطفولة المبكرة في الدولة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.