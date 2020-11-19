«الصحة» تشارك في «HCFL» للذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في حفل توقيع مذكرة تفاهم تستهدف وضع إطار المبادئ الأساسية لمبادرة «HCFL» الرامية إلى تحفيز الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية الصحية والكشف عن السرطان من خلال تعزيز الابتكار في المستقبل. وتتألف مجموعة عمل «HCFL» - بالإضافة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع - شركة «استرازينيكا» الدوائية العالمية و«Tricog Health، NASSCOM» من الهند ومؤسسة «Skolkovo» من روسيا ومعهد أبحاث الممارسين العامين «GPRI» بهولندا وجامعة «تايبيه» الطبية في تايوان وكلية «سوي هوك» للصحة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية والمركز الوطني للسرطان في سنغافورة «NCCS» وشركة «سبيربنك» بروسيا و«فيليبس» للأبحاث بروسيا.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة على سعي الوزارة الحثيث لمواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها المستقبلية في مجال تقديم الرعاية الصحية خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتصلة بالأورام السرطانية لتمكين الدولة من تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.