3 معايير لإدخال مرضى «كورونا» العناية المكثفة بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت هيئة الصحة بدبي، تحديثاً لمعايير إدخال وتنويم مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المكثفة، ووحدات الرعاية المركزة، مؤكدة أن هذه المعايير لضمان الصحة العامة وحرصاً على توحيد الجهود والإجراءات المتخذة بشأن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19) وتقديم أفضل الممارسات في إدارة الحالات.

وأشارت الهيئة في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة بدبي، إلى أن هذه المعايير تم إصدارها بالتعاون بين «صحة دبي» ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، مشددة على أن عدم تقيد المنشآت الصحية المعنية وامتثالها لهذه المعايير يؤدي إلى المسائلة القانونية أو المخالفات التي قد تصدر بهذا الشأن. وحددت الهيئة 3 معايير لإدخال مرضى كوفيد-19 إلى وحدة العناية المكثفة وهي: المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة ويعانون من التهاب الجهاز التنفسي السفلي (الرئة وغيرها)، والمرضى الذين هم في حاجة للأكسجين بمعدل من 8 إلى 15 لتراً في الدقيقة عن طريق القناع الذي لا يعيد الزفير مرة أخرى، مع الحاجة إلى الحفاظ على نسبة الأكسجين بالدم عند معدل 90%، مشيرة إلى أنه إذا كان تشبع الأكسجين أقل من 90% عند تنفس المريض 15 لتراً في الدقيقة بواسطة قناع غير قابل لإعادة التنفس، فإن هذا يتطلب استخدام قنية أنفية عالية التدفق أو تنفس صناعي ميكانيكي وبالتالي نقل المريض مباشرة إلى وحدة العناية المركزة. وأشارت الهيئة إلى 7 معايير لدخول مرضى كورونا إلى وحدة الرعاية المركزة هي: استمرار نسبة تشبع الدم بالأكسجين لأقل من 90% رغم تنفس المريض عبر القناع غير القابل لإعادة التنفس، الحاجة إلى التنفس الصناعي غير الجراحي تحت ضغط عالي، الحاجة إلى توصيل أنبوب تنفس إلى الرئة، حدوث هبوط شديد في ضغط المريض مما يستدعي أدوية لرفع ضغط الدم، الفشل الوشيك للجهاز التنفسي مع ارتفاع حموضة الدم الناتجة عن زيادة ثاني أكسيد الكربون، وفشل متعدد في وظائف أعضاء الجسم، والفشل الكلوي الحاد يستدعي إجراء الغسيل الكلوي.