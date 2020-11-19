اعتماد 707 طلبات منح أرض سكنية لمواطني الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

وافقت لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة على 707 طلبات منحة أرض سكنية للمواطنين بالإمارة، فيما اعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بحضور وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة. وأوضح المنصوري أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، مضيفاً بأن اللجنة سوف تقوم برفع الموافقات على طلبات منح الأرض إلى دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للمستحقين، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن داخل الدائرة.