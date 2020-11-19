انتشال 483 طناً من المخلفات في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

نفذت بلدية دبا الفجيرة (168) حملة نظافة خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، منها (147) في مدينة دبا، و(21) في منطقة البدية، وتم انتشال (483) طناً من المخلفات تمثلت في مخلفات أدوات الصيد من القراقير القديمة وشباك الصيد ومخلفات زراعية، إلى جانب إزالة كميات من إطارات السيارات والأكياس البلاستيكية، منها (457) طناً في مدينة دبا، و(26) طناً في البدية.

ومن جهته قال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: إن الحملة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية وبرامجها البيئية التوعوية، ومن أجل المحافظة على البيئة البحرية والبرية وحماية الكائنات الحية والحياة الفطرية إلى جانب الحفاظ على الوجه الحضاري والسياحي لمدينة دبا والمناطق التابعة لها.