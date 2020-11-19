«جدد مركبتك» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، وبالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، المرحلة الثانية من الحملة المرورية «جدد مركبتك»، المخصصة للشاحنات.

وقال المقدم عمر بوغانم، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، إن حملة «جدد مركبتك» تنطلق للمرة الثانية في إطار حرص شرطة الشارقة على سلامة قائدي الشاحنات، ومستخدمي الطريق من حوادث السير.

وأضاف إنه نتيجة وجود مركبات منتهية الترخيص على الطرق، يجعلها عرضة لحدوث أعطال في أجهزتها، وقد تكون الأعطال غير واضحة لدى قائدي المركبات، ولا تظهر، إلا من خلال الفحص الدوري الشامل عند تجديد المركبة.