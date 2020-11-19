أنا إيجابي «في شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

افتتح العميد صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعاليات ورشة عمل «أنا إيجابي» التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية، ومجلس القيادات الشابة، ومجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي، بهدف تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية وجودة الحياة، وصناعة سفراء مُتخصصين في بث رسائل السعادة والإيجابية في مختلف أماكن عملهم.

حضر الفعاليات، المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المُشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات.