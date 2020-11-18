منافذ الإمارات البرية تحتفي بالأشقاء العمانيين

العين (الاتحاد)

هنأت منافذ دولة الإمارات العربية المتحدة البرية باليوم الوطني العماني الخمسين للنهضة أمس، وتأتي هذه التهاني تأكيداً للعلاقة التاريخية الراسخة الممتدة بين الدولتين الشقيقتين، وعمق المشاعر الأخوية التي تربط أبناء الدولتين، وتزامناً مع إعادة فتح المنافذ البرية بعد إغلاقها لمدة 8 أشهر، تماشياً مع الإجراءات المنفذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة: إن مظاهر التهنئة التي تشهدها منافذ الدولة البرية، تمثل تعبيراً واضحاً للمعزّة التي يكنها الإماراتيون لإخوتهم العمانيين، وأن عودة استقبال ضيوف الدولة بعد انقطاع لم تألفه منافذ الدولة البرية يعد مصدر شرف وفخر لنا، والفرحة التي يشاركها الإماراتيون اليوم مع أشقائهم العمانيين فرحتان، فرحة فتح المنافذ البرية بعد إغلاقها، وفرحة مشاركتهم بالاحتفال باليوبيل الذهبي واليوم الوطني الخمسين للنهضة، سائلين المولى -عز وجل- أن يديمهم بعز وأمان وازدهار. وازدانت جميع منافذ الدولة البرية بلوحات وعبارات التهاني الصادقة، كما تم توزيع ملصقات للسيارات تحوي شعار الاحتفال ورمز الدولتين، تعبيراً عن خالص مشاعر التبريكات لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة بيوبيلها الذهبي، وكل عام وهم في نهضة متجددة.