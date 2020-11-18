«شؤون المنافذ بالشارقة» يشارك شرطة عمان السلطانية احتفالاتها

الشارقة (وام)

زار وفد من قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة أمس، منفذ خطمة ملاحة العماني لتقديم التهاني والتبريكات لشرطة عمان السلطانية، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين للنهضة المباركة لسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وتأتي الزيارة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الخمسين للنهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة، التي تقام تحت شعار «عمان منا ونحن منهم».

ضم الوفد الزائر محمد الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، والمقدم حمد المزروعي مدير مركز الجوازات بمنفذ خطم ملاحة، والمقدم وليد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية، وياسر الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وعدداً من الضباط والمسؤولين.

وأكد الوفد حرص قيادة البلدين الشقيقين على توثيق أواصر الأخوة بين بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، لتحقيق أجمل صور التعاضد والتلاحم والتعاون والنماء.

وكان في استقبال وفد قطاع المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة، المقدم خليفة المربوعي ضابط منفذ خطمة ملاحة العماني، وعدد من الضباط والمسؤولين وسط حفاوة وترحيب كبيرين، ثم ألقى أحد المواطنين العمانيين قصيدة ترحيبية بهذه المناسبة، استعرض من خلالها تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين وعمق المشاعر المتبادلة، وتم خلال الزيارة تبادل الهدايا والتهاني بهذه المناسبة الوطنية.