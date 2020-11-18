«الدارة الحدودي».. سهولة وسرعة لإجراءات السفر

رأس الخيمة (الاتحاد)

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، منفذ الدارة الحدودي للاطلاع على آلية سير العمل المتبعة بعد إعادة فتح التنقل للمسافرين من وإلى سلطنة عمان الشقيقة.

وأكد اللواء النعيمي خلال زيارته التي رافقه فيها فلاح محمد الحرش مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة، وكان في استقبالهم الشيخ صقر بن عمر القاسمي مدير مكتب منفذ الدارة (الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة)، والعقيد محمد علي الغليلي الشحي رئيس قسم شرطة منفذ الدارة، على أهمية التقيد الكامل بالإجراءات والاشتراطات الوقائية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في هذا المنفذ الحدودي الحيوي الذي يستقبل أعداداً كبيرة من المسافرين في الاتجاهين، والذي تمت إعادة افتتاحه أمام المسافرين، في إطار التوجيهات الحكومية الصادرة من الجهات المختصة.

ووجه بتسهيل إجراءات المسافرين وتسريع إنجاز معاملاتهم، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، مثمناً الجهود التي تقوم بها فرق العمل المختصة في منفذ الدارة الحدودي في استقبال وإنجاز معاملات المسافرين، منذ إتاحة التنقل عبر المنافذ البرية لمواطني سلطنة عمان الشقيقة.

وأوضح رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن جميع الجهات المعنية تقوم بجهود كبيرة في سبيل خدمة المسافرين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، حرصاً على إنجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى الممكنة، داعياً مستخدمي المنافذ الحدودية البرية إلى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة لهم والمنظمة لعملية السفر والتنقل عبر هذه المنافذ، سعياً وراء المحافظة على الصحة والسلامة العامة.