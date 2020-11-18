عقدها محمد بن زايد وحمد بن عيسى وعبدالله الثاني بن الحسين في أبوظبي.. القمة الثلاثية: ضرورة تحقيق السلام

أبوظبي (وام)

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، قمة ثلاثية في أبوظبي، ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها، بما يحقق مصالحها المتبادلة وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن زايد في حديث مع سلمان بن حمد بن عيسى (تصوير راشد المنصوري)

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه جلالة ملك البحرين وأخيه جلالة ملك الأردن، وتمنيات سموه لهما موفور الصحة والسعادة ولبلديهما وشعبيهما الشقيقين دوام الرفعة والازدهار.

وبحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في عددٍ من القطاعات الحيوية، خاصة في ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

حمد بن عيسى في حديث مع عبد الله الثاني

كما استعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى وجلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة، عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار. كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية.

طحنون بن زايد في حديث مع ناصر بن حمد

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «سررت بعقد القمة الثلاثية في أبوظبي مع أخي الملك حمد بن عيسى وأخي الملك عبدالله الثاني.. ناقشنا خلالها تعزيز علاقاتنا الأخوية الاستراتيجية، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات».

سلمان بن حمد وطحنون بن زايد وناصر بن حمد وأيمن الصفدي وخالد بن أحمد وأحمد بن خليفة

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة إلى الوفدين المرافقين لجلالة ملك البحرين وجلالة ملك الأردن.



قرقاش: الموقف الواحد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القمة البحرينية الأردنية الإماراتية في أبوظبي تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات.

وتابع معاليه عبر «تويتر»: «قناعتنا راسخة أن لقاء القادة وتداولهم لقضايا المنطقة بكل محبة وشفافية سبيلنا في تحصين المنطقة من خطوب المرحلة وتحدياتها، ولا بديل لنا من أخوة الموقف الواحد والمصير المشترك».

منصور بن زايد وأحد كبار المسؤولين خلال فعاليات القمة